Міноборони Франції заблокувало фейковий сайт, який «запрошував» громадян до служби в Україні

В соцмережах ширилися посилання на фейковий сайт запису до неіснуючого підрозділу, де потрібно було лишити контактні дані.

Джерело фото: Ministère des Armées

Міністерство оборони Франції оголосило про блокування фейкового веб-сайту, який «запрошував» близько 200 000 французьких громадян записатися до неіснуючого підрозділу, який нібито проходитиме службу в Україні.

У повідомленні, опублікованому на сторінці Міністерства оборони в соціальній мережі Х, зазначено, що посилання на сайт «Долучайтеся до України» розповсюджувалося зловмисними акаунтами в соціальних мережах з метою дезінформації. Фейковий сайт використовував графіку, схожу на ту, що використовується на офіційних урядових сайтах.

«Наразі в мережі X поширюється посилання на сайт «долучайтеся до України», який використовує ту саму графіку, що й урядові сайти. Цей сайт є фейковим, він поширюється в соціальних мережах зловмисними акаунтами з метою дезінформаційної кампанії. Для того, щоб долучитися до французької армії, існує лише одна адреса: http://sengager.fr», - зазначено у повідомленні.

На фейковому сайті потенційним «рекрутам» пропонувалося залишити свої контактні дані, а також було зазначено, що пріоритетом є мігранти.

Міністерство оборони підкреслило, що фейковий сайт вже недоступний в мережі. Про осіб, які могли стояти за створенням сайту, наразі не повідомляється.

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