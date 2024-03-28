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Минобороны Франции заблокировало фейковый сайт, который «приглашал» граждан к службе в Украине

21:34, 28 марта 2024
В соцсетях распространялись ссылки на фейковый сайт записи в несуществующее подразделение, где нужно было оставить контактные данные.
Минобороны Франции заблокировало фейковый сайт, который «приглашал» граждан к службе в Украине
Источник фото: Ministère des Armées
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Министерство обороны Франции объявило о блокировании фейкового веб-сайта, который "приглашал" около 200 000 французских граждан записаться в несуществующее подразделение, которое якобы будет проходить службу в Украине.

В сообщении, опубликованном на странице Министерства обороны в социальной сети Х, указано, что ссылка на сайт "Присоединяйтесь к Украине" распространялась злонамеренными аккаунтами в социальных сетях с целью дезинформации. Фейковый сайт использовал графику, похожую на ту, что используется на официальных правительственных сайтах.

"Сейчас в сети X распространяется ссылка на сайт "присоединяйтесь к Украине", который использует ту же графику, что и правительственные сайты. Этот сайт является фейковым, он распространяется в социальных сетях злонамеренными аккаунтами с целью дезинформационной кампании. Для того, чтобы присоединиться к французской армии, существует только один адрес: http://sengager.fr", - говорится в сообщении.

На фейковом сайте потенциальным "рекрутам" предлагалось оставить свои контактные данные, а также было указано, что приоритетом являются мигранты.

Министерство обороны подчеркнуло, что фейковый сайт уже недоступен в сети. О лицах, которые могли стоять за созданием сайта, пока не сообщается.

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