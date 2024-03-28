Основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бенкмана приговорили к 25 годам тюрьмы

Бенкман-Фрид приговорен к 25 годам за мошенничество на основанной им криптовалютной бирже FTX.

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Основателя и бывшего генерального директора биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида (SBF) окружной судья США приговорил к 25 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве с кражей 8 млрд долларов у клиентов биржи. Об этом сообщает Reuters.

"Я совершил много ошибок", - заявил Бенкман-Фрид в суде, но продолжал настаивать на том, что у биржи FTX была возможность расплатиться с клиентами, когда она "обвалилась".

Судья Льюис Каплан вынес приговор после отклонения утверждений Бенкмана-Фрида о том, что клиенты FTX на самом деле не потеряли деньги, и обвинил их во лжи во время судебных показаний.

Крах FTX прокуроры назвали "одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США".

Судья Каплан заявил, что Бенкман-Фрид не проявил раскаяния и подтвердил, что виновник находился известен о том, что его действия являются преступными. Несмотря на протест личного адвоката, который просил уменьшить приговор до 5-5,5 лет заключения, суд назначил 25 лет тюремного заключения.

Отмечается, что федеральные прокуроры требовали для Бенкмана-Фрида срок от 40 до 50 лет за решеткой.

Ранее мы писали, что основателя криптобиржи FTX Сэма Бенкммана-Фрида признали виновным в многомиллиардном мошенничестве.

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