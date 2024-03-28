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Статус ограниченно годных отменят: как это повлияет на мобилизацию – прямой эфир на ТВ

18:41, 28 марта 2024
Ограниченно годных к военной службе больше не будет: что означает такое законодательное решение парламента для военнообязанных – смотрите в прямом эфире 28 марта в 19-30.
Статус ограниченно годных отменят: как это повлияет на мобилизацию – прямой эфир на ТВ
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Верховная Рада проголосовала за медицинское переосвидетельствование ограниченно годных в течение 9 месяцев.

Ограниченно годных к военной службе больше не будет: что означает такое законодательное решение парламента для военнообязанных и военных, списанных со службы из-за травм? Каковы последствия для лиц, имеющих умеренные и незначительные нарушения функций организма? По какой классификации будут определять годный или негодный? Может ли это привести к тому, что многие реально непригодных мужчин для выполнения боевых задач, которые признаны ограниченно годными, станут «годными» и будут отправлены в те места дислокации, где с них не будет никакой пользы? Насколько повторное ВЛК может повлиять на мобилизацию граждан с инвалидностью ІІІ группы? Каковы риски такого подхода к увеличению мобилизационного резерва? 28 марта вы получите разъяснения и рекомендации по этим тематикам. Ведь программа «Адвокат» на YouTube-канале «Право ТВ» продолжает информировать о правах и обязанностях в военное время.

28 марта в 19:30 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Статус ограниченно годного к военной службе отменили: что ждет таких лиц и какие риски их пересмотра на ВЛК? Значит ли эта фактическая отмена освобождения от мобилизации для ІІІ группы инвалидности?»

В течение эфира журналист Дарья Мезенцева обсудит с адвокатом Жанной Грушко следующие тематики:

1. Изменение подходов к мобилизации. Как будут определять, на что способен военнообязанный, если ограниченно годных не будет? По каким критериям это будет определять? Будут ли внесены изменения в расписание болезней, состояний и физических недостатков?

2. Ограниченно годные к военной службе должны пройти повторное медицинское освидетельствование по закону №10313. Впрочем, все ли ограниченно годные должны пройти пересмотр или получили этот статус за период полномасштабной войны?

3. Последствия пересмотра на ВЛК. Насколько высоки коррупционные риски такого количества пересмотров? Разрешает ли это пропускная способность ВЛК? Должна ли быть как-то переформатирована работа ВЛК, чтобы не было коллапса?

4. Обжалование решения ВЛК. Куда лучше идти: сначала в региональные, потом в центральные ВЛК или сразу обращаться в административные суды? Есть ли у суда полномочия отменять коллегиальные решения?

Автор: Наталья Мамченко

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