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Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію – прямий ефір на Право ТВ

18:41, 28 березня 2024
Обмежено придатних до військової служби більше не буде: що означає таке законодавче рішення парламенту для військовозобов’язаних – дивіться у прямому ефірі 28 березня о 19-30.
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію – прямий ефір на Право ТВ
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Верховна Рада проголосувала за медичний переогляд обмежено придатних протягом 9 місяців.

Обмежено придатних до військової служби більше не буде: що означає таке законодавче рішення парламенту для військовозобов’язаних та військових, які були списані зі служби через травми? Які наслідки будуть для осіб, які мають помірні та незначні порушення функцій організму? За якою класифікацією визначатимуть придатний чи не придатний? Чи може це призвести до того, що чимало реально непридатних чоловіків для виконання бойових завдань, які визнані обмежено придатними, стануть «придатними» і будуть відправлені в ті місця дислокації, де з них не буде жодної користі? Наскільки повторне ВЛК може вплинути на мобілізацію громадян з інвалідністю ІІІ групи? Які ризики такого підходу до збільшення мобілізаційного резерву?

28 березня ви отримаєте роз’яснення і рекомендації щодо цих тематик. Адже програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки у військовий час. 28 березня о 19:30 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Статус обмежено придатного до військової служби скасували: що чекає на таких осіб та які ризики їх переогляду на ВЛК? Чи означає це фактичне скасування звільнення від мобілізації для ІІІ групи інвалідності?»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатом Жанною Грушко такі тематики:

  1. Зміна підходів до мобілізації. Як визначатимуть на що спроможний військовозобов’язаний, якщо обмежено придатних не буде? За якими критеріями це визначатимуть? Чи будуть внесені зміни до розкладу хвороб, станів та фізичних вад?
  2. Обмежено придатні до військової служби повинні пройти повторний медичний огляд за законом №10313. Втім, чи усі обмежено придатні мають пройти переогляд чи ті які отримали цей статус за період повномасштабної війни?
  3. Наслідки переогляду на ВЛК. Наскільки високі корупційні ризики такої кількості переоглядів? Чи дозволяє це пропускна спроможність ВЛК? Чи має бути якось переформатована робота ВЛК, аби не було колапсу?
  4. Оскарження рішення ВЛК. Куди краще йти: спочатку в регіональні, потім в центральні ВЛК чи зразу звертатися в адміністративні суди? Чи є у суду повноваження скасовувати колегіальні рішення?

Автор: Наталя Мамченко

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Обмежено придатних до військової служби більше не буде: що означає таке законодавче рішення парламенту для військовозобов’язаних – дивіться у прямому ефірі 28 березня о 19-30.

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