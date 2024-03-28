Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію – прямий ефір на Право ТВ

Верховна Рада проголосувала за медичний переогляд обмежено придатних протягом 9 місяців.
Обмежено придатних до військової служби більше не буде: що означає таке законодавче рішення парламенту для військовозобов’язаних та військових, які були списані зі служби через травми? Які наслідки будуть для осіб, які мають помірні та незначні порушення функцій організму? За якою класифікацією визначатимуть придатний чи не придатний? Чи може це призвести до того, що чимало реально непридатних чоловіків для виконання бойових завдань, які визнані обмежено придатними, стануть «придатними» і будуть відправлені в ті місця дислокації, де з них не буде жодної користі? Наскільки повторне ВЛК може вплинути на мобілізацію громадян з інвалідністю ІІІ групи? Які ризики такого підходу до збільшення мобілізаційного резерву?
28 березня ви отримаєте роз’яснення і рекомендації щодо цих тематик. Адже програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки у військовий час. 28 березня о 19:30 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Статус обмежено придатного до військової служби скасували: що чекає на таких осіб та які ризики їх переогляду на ВЛК? Чи означає це фактичне скасування звільнення від мобілізації для ІІІ групи інвалідності?»
Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатом Жанною Грушко такі тематики:
Автор: Наталя Мамченко
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