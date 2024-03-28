Засновника криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана засудили до 25 років в’язниці

Бенкман-Фрід засуджений до 25 років за шахрайство на заснованій ним криптовалютній біржі FTX.

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Засновника і колишнього генерального директора біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF) окружний суддя США засудив до 25 років в'язниці за звинуваченням у шахрайстві із крадіжкою 8 млрд доларів у клієнтів біржі. Про це повідомляє Reuters.

«Я зробив багато помилок», - заявив Бенкман-Фрід у суді, але продовжував наполягати на тому, що у біржі FTX була можливість розплатитися з клієнтами, коли вона «обвалилась».

Суддя Льюїс Каплан виніс вирок після відхилення тверджень Бенкмана-Фріда про те, що клієнти FTX насправді не втратили гроші, та звинуватив їх у брехні під час судових свідчень.

Крах FTX прокурори назвали «одним з найбільших фінансових шахрайств в історії США».

Суддя Каплан заявив, що Бенкман-Фрід не проявив каяття і підтвердив, що винуватець знаходився відомий про те, що його дії є злочинними. Попри протест особистого адвоката, який просив зменшити вирок до 5-5,5 років ув'язнення, суд призначив 25 років тюремного ув'язнення.

Зазначається, що федеральні прокурори вимагали для Бенкмана-Фріда термін від 40 до 50 років за ґратами.

Раніше ми писали, що засновника криптобіржі FTX Сема Бенкммана-Фріда визнали винним у багатомільярдному шахрайстві.

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