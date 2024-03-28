Практика судов
  1. В Украине

В Варшаве состоялись украинско-польские правительственные консультации

23:30, 28 марта 2024
Украинская и польская стороны обсудили ситуацию на границе и торговлю в агросекторе.
В Варшаве состоялись украинско-польские правительственные консультации
Источник фото: kmu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Варшаве состоялись украинско-польские правительственные консультации, участие в которых принял Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Украина и Польша стратегические союзники. Должны четко понимать, насколько значимой является взаимоподдержка и потенциал нашего сотрудничества", - подчеркнул Глава правительства Украины.

Денис Шмыгаль отметил, что правительственные команды обеих стран обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в сотрудничестве. Особое внимание было уделено сложным темам, таким как ситуация на границе, торговля в агросекторе и пути их решения.

"Ожидаем от Польши конкретные ответы на предложенные нами шаги. Уже большая часть из них выполнена. Ожидаем запрет Еврокомиссией транзита и экспорта из России и Беларуси товаров, а также согласования нашего соглашения о совместном контроле на пунктах пропуска", - заявил Премьер-министр Украины.

Он также отметил необходимость взаимного доверия, открытости для диалога и способности к компромиссу в стратегических отношениях. "Рассчитываем, что сегодняшние консультации принесут результат и мы найдем пути урегулирования проблемных вопросов".

После проведенных межправительственных консультаций было принято совместное заявление.

Напомним, по итогам межправительственных консультаций и переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском, Денис Шмыгаль заявил, что Украина согласилась на ограничения, в том числе и предохранители, предложенные Еврокомиссией по украинскому аграрному экспорту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новое руководство ВККС должно быть добропорядочным и независимым – G7

Послы стран G7 сообщили, что внимательно следят за происходящим внутри ВККС.

Выборы нового председателя ВККС состоятся 1 апреля

На должность нового председателя Высшей квалификационной комиссии судей могут быть несколько претендентов.

Статус ограниченно годных отменят: как это повлияет на мобилизацию – прямой эфир на ТВ

Ограниченно годных к военной службе больше не будет: что означает такое законодательное решение парламента для военнообязанных – смотрите в прямом эфире 28 марта в 19-30.

Кто из иностранных экспертов может войти в новый состав Общественного совета международных экспертов: список

На шесть должностей членов Общественного совета международных экспертов есть 12 претендентов.

Украина согласилась на предложенные Еврокомиссией ограничения нашего аграрного экспорта – Денис Шмыгаль

Также во время встречи с Дональдом Туском Денис Шмыгаль выразил благодарность польскому Правительству и Сейму, который принял призыв к Еврокомиссии с просьбой остановить российский и белорусский аграрный экспорт в ЕС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гирила
    Ірина Гирила
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Леонід Лобойко
    Леонід Лобойко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марія Мартинишин
    Марія Мартинишин
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Ольга Дегтярьова
    Ольга Дегтярьова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва