Украинская и польская стороны обсудили ситуацию на границе и торговлю в агросекторе.

Источник фото: kmu.gov.ua

В Варшаве состоялись украинско-польские правительственные консультации, участие в которых принял Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Украина и Польша стратегические союзники. Должны четко понимать, насколько значимой является взаимоподдержка и потенциал нашего сотрудничества", - подчеркнул Глава правительства Украины.

Денис Шмыгаль отметил, что правительственные команды обеих стран обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в сотрудничестве. Особое внимание было уделено сложным темам, таким как ситуация на границе, торговля в агросекторе и пути их решения.

"Ожидаем от Польши конкретные ответы на предложенные нами шаги. Уже большая часть из них выполнена. Ожидаем запрет Еврокомиссией транзита и экспорта из России и Беларуси товаров, а также согласования нашего соглашения о совместном контроле на пунктах пропуска", - заявил Премьер-министр Украины.

Он также отметил необходимость взаимного доверия, открытости для диалога и способности к компромиссу в стратегических отношениях. "Рассчитываем, что сегодняшние консультации принесут результат и мы найдем пути урегулирования проблемных вопросов".

После проведенных межправительственных консультаций было принято совместное заявление.

Напомним, по итогам межправительственных консультаций и переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском, Денис Шмыгаль заявил, что Украина согласилась на ограничения, в том числе и предохранители, предложенные Еврокомиссией по украинскому аграрному экспорту.

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