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Почему россия угрожает НАТО, – объяснил Институт изучения войны

10:35, 7 апреля 2024
Российские власти угрожают Финляндии относительно возможных последствий вступления в НАТО.
Почему россия угрожает НАТО, – объяснил Институт изучения войны
Источник фото: 5.ua
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Российские власти продолжают угрожать странам-членам НАТО с целью сдерживания расширения влияния Альянса и создания информационного полотна для оправдания предполагаемой долгосрочной конфронтации с Западом. Об этом заявили эксперты Института изучения войны (ISW).

В отчете Института отмечается, как министерство иностранных дел рф угрожало Финляндии, приводя примеры возможных последствий вступления в НАТО. Кремль регулярно использует такой нарратив, утверждая, что Альянс контролирует Украину и использует ее для угроз и влияния на россию.

Эксперты также обратили внимание на заявления российского посла в Финляндии Павла Кузнецова, который утверждал, что вступление Финляндии в НАТО сделает Балтийский регион зоной потенциальной эскалации. Он также угрожал размещением ядерного оружия в Финляндии и заявил, что реакция россии будет "адекватной, но не обязательно симметричной".

Кроме того, Кузнецов обвинил Финляндию в "русофобии" и намекнул, что страна должна улучшить отношения с россией, поскольку "от географии не убежишь". Дипломат также обвинил Хельсинки в плохих отношениях с россией, игнорируя при этом российские провокации на границе в 2023 году и угрозы, предоставленные Финляндии и другим странам НАТО.

Согласно аналитикам ISW, российские угрозы направлены на сдерживание действий Запада, тогда как заявления российских чиновников об угрозах со стороны НАТО служат информационной подготовкой для геополитической конфронтации.

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