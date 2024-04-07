7 апреля: какой сегодня праздник и главные события

7 апреля празднуют Всемирный день здоровья.

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7 апреля отмечается Всемирный день здоровья, День геолога и Неделя Божьего Милосердия. В этот день также совершается память преподобных Георгия и Даниила, а в православном календаре почитается память мучеников Руфина, Акилины и их 200 товарищей.

Мученики Руфин, Акилина и их товарищи известны своим мужественным отношением к вере. Около 310 года они были мучениками в городе Синопе на Черном море во времена императора Максимиана. Руфин был диаконом, а Акилина Младшая защищала его, когда его посадили в тюрьму за исповедание христианской веры. В тюрьме они вместе совершили чудеса, обращая ко Христу 200 воинов, за что все были усечены мечом.

Среди других событий, связанных с 7 апреля:

1348 - в Праге основан Карлов университет - первый в Центральной Европе.

1738 - Папа Климент XII особой буллой обвинил масонов в лицемерии, ереси и извращениях и пригрозил им отлучением от церкви.

1795 - во Франции ввели метрическую систему и десятинную денежную систему.

1906 - извержение вулкана Везувий опустошило Неаполь.

1939 - фашистская Италия напала на Албанию.

1948 - вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

1957 - совершил последнюю поездку последний троллейбус Нью-Йорка.

1963 - Югославия провозглашена социалистической республикой.

1969 - символическая дата рождения интернета.

1989 - в результате пожара затонула советская атомная подводная лодка "Комсомолец" - погибло 42 из 68 членов экипажа.

2003 - американские войска заняли столицу Ирака Багдад.

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