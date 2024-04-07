россия ударила ракетами по припортовой инфраструктуре в Одессе

В результате ракетного удара по Одессе пострадал один человек.

Источник фото: vechirniy.kyiv.ua

В результате ракетного удара, вероятно с использованием ракеты "Искандер-М", по Одессе пострадал один человек, сообщили Силы обороны юга Украины.

"Враг вновь ударил баллистикой по Одесской области. Поздно вечером выпустил ракету, предположительно "Искандер-М", по Одессе, направив ее на припортовую инфраструктуру", - отметили в отчете.

После удара возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Повреждены административные и технические сооружения, а также пострадала работница одного из местных предприятий, получившая травму.

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