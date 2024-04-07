Таможенники «накрыли» бизнес-план поляка: на границе остановили грузовик с сырьем для изготовления сигарет

На таможенном посту выявлен незаконный ввоз из Польши в Украину компонентов для производства сигарет.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Таможенники остановили грузовик с сырьем для изготовления сигарет на пункте пропуска "Шегини-Медика", где 66-летний гражданин Польши пытался ввезти товары в Украину. Мужчина представил документы, которые указывали на перевозку средств для производства сигарет. Однако при осмотре груза таможенники обнаружили 120 блоков сигаретной бумаги и 619 машинок для набивки сигаретных гильз, о которых не было указано в документах. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Нарушитель пытался переместить товары через таможенную границу, скрывая их от контроля, путем представления недостоверных данных в документах. По данному факту составлен админпротокол в соответствии с законодательством о перемещении товаров с сокрытием от таможенного контроля.

Сырье для изготовления сигарет временно изъято для дальнейшего рассмотрения дела.

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