Белгородскую область атаковали дроны

В Белгородской области россии произошли серия взрывов и пожаров.

Источник фото: slovoidilo.ua

В ночь на воскресенье, 7 апреля, в Белгородской области российской федерации произошли серия взрывов и пожаров в нескольких населенных пунктах. Согласно сообщению губернатора области Вячеслава Гладкова, это была атака со стороны украинских беспилотников.

По его словам, "воздушная атака" была зафиксирована в Шебекинском и Грайворонском городских округах области. Гладков также сообщил о пожаре в поселке Ленинское в Шебекинском городском округе, где, по его словам, в результате сброса взрывчатки с дрона загорелась кровля частного жилого дома.

Кроме того, в селе Дроновка Шебекинского городского округа, по словам губернатора, два автомобиля ушли в пламя из-за атаки FPV-дронов. "Также повреждена линия газопередачи. Оперативные и аварийные службы начнут ликвидацию последствий в светлое время суток", - добавил Гладков.

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