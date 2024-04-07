Білгородську область атакували дрони

У Білгородській області росії сталися серія вибухів та пожеж.

Джерело фото: slovoidilo.ua

У ніч на неділю, 7 квітня, у Білгородській області російської федерації сталися серія вибухів та пожеж у кількох населених пунктах. Згідно з повідомленням губернатора області В'ячеслава Гладкова, це була атака з боку українських безпілотників.

За його словами, «повітряна атака» була зафіксована у Шебекинському та Грайворонському міських округах області. Гладков також повідомив про пожежу в селищі Ленінське у Шебекинському міському окрузі, де, за його словами, внаслідок скиду вибухівки з дрона загорілася покрівля приватного житлового будинку.

Крім того, у селі Дроновка Шебекинського міського округу, за словами губернатора, два автомобілі відійшли у полум'я через атаку FPV-дронів. «Також пошкоджено лінію газопередачі. Оперативні та аварійні служби розпочнуть ліквідацію наслідків у світлий час доби», - додав Гладков.

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