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Хто переміг на президентських виборах у Словаччині та як це вплине на Україну: подробиці

09:06, 7 квітня 2024
Петер Пеллегріні переміг у виборах президента Словаччини.
Хто переміг на президентських виборах у Словаччині та як це вплине на Україну: подробиці
Джерело фото: Getty Images
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У другому турі виборів президента Словаччини переміг Петер Пеллегріні, який є спікером парламенту та коаліційним партнером прем’єра Роберта Фіцо. Про це повідомляє «Європейська правда».

Пеллегріні здобув перемогу з результатом 53,12% голосів, перемігши противника - прозахідного кар'єрного дипломата, колишнього міністра закордонних справ Івана Корчока, який отримав 46,87% голосів.

Петер Пеллегріні, який раніше очолював уряд Словаччини, займе місце у президентському офісі, змінюючи на цій посаді ліберальну президентку Зузану Чапутову. Після перемоги Пеллегріні Фіцо та його союзники будуть мати значний вплив у керівництві країни, контролюючи парламент, уряд і Офіс Президента Словаччини.

Проте ліберальна прозахідна опозиція звинувачує Пеллегріні, голову коаліційної партії «Голос» у тому, що він мовчазно дозволив Фіцо руйнувати систему кримінального правосуддя, зокрема, скасувати Спеціальну прокуратуру, яка була створена для розслідування серйозних корупційних та економічних злочинів.

Зазначається, що після відставки Чапутової в червні в Словаччині може виникнути вакуум, коли жоден високопосадовець не буде відкрито підтримувати військову допомогу Україні та її зусилля зі зміцнення обороноздатності проти російської агресії.

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