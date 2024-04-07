Кто победил на президентских выборах в Словакии и как это повлияет на Украину: подробности

Петер Пеллегрини победил в выборах президента Словакии.

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Во втором туре выборов президента Словакии победил Петер Пеллегрини, который является спикером парламента и коалиционным партнером премьера Роберта Фицо. Об этом сообщает "Европейская правда".

Пеллегрини одержал победу с результатом 53,12% голосов, победив противника - прозападного карьерного дипломата, бывшего министра иностранных дел Ивана Корчока, который получил 46,87% голосов.

Петер Пеллегрини, который ранее возглавлял правительство Словакии, займет место в президентском офисе, сменяя на этом посту либерального президента Зузану Чапутову. После победы Пеллегрини Фицо и его союзники будут иметь значительное влияние в руководстве страны, контролируя парламент, правительство и Офис Президента Словакии.

Однако либеральная прозападная оппозиция обвиняет Пеллегрини, председателя коалиционной партии "Голос" в том, что он молчаливо позволил Фицо разрушать систему уголовного правосудия, в частности, отменить Специальную прокуратуру, которая была создана для расследования серьезных коррупционных и экономических преступлений.

Отмечается, что после отставки Чапутовой в июне в Словакии может возникнуть вакуум, когда ни один чиновник не будет открыто поддерживать военную помощь Украине и ее усилия по укреплению обороноспособности против российской агрессии.

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