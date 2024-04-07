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Сырский приказал провести служебную проверку относительно вручения повестки журналисту

08:30, 7 апреля 2024
Сырский поручил командующему Сухопутных войск провести служебную проверку относительно вручения повестки журналисту «Слідство.Інфо».
Сырский приказал провести служебную проверку относительно вручения повестки журналисту
Источник фото: bilopillia.city
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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский отреагировал на публикацию "Слідство.Інфо" о вручении повестки журналисту и поручил командующему Сухопутных войск осуществить служебную проверку.

"По материалам, опубликованным Общественной организацией "Слідство.Інфо", мной определена задача командующему Сухопутных войск ВСУ провести служебную проверку", - отметил он в сообщении в Facebook.

Генерал-полковник Сырский подчеркнул, что будет ожидать результатов этой проверки, после чего будут приняты соответствующие решения. Он также отметил, что журналистская деятельность имеет высокую ценность и пользуется уважением руководства Вооруженных Сил Украины, а также подвержена защите в рамках законодательства страны.

"Важно подчеркнуть, что профессиональная деятельность журналистов пользуется уважением руководства Вооруженных Сил Украины и охраняется законодательством Украины. Вооруженные Силы Украины осуждают любые случаи нарушений со стороны военных должностных лиц", - добавил Сырский.

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