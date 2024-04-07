Зеленский призвал депутатов принять закон о мобилизации: «Запад спрашивает нас – если вы не хотите мобилизацию, парламент не хочет голосовать, то для чего вам помощь»

Зеленский призвал депутатов к единству в вопросе мобилизации и не играть на «популизме».

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за принятие закона о мобилизации парламентом, утверждая, что это чрезвычайно важно для страны. В своем интервью во время телемарафона он призвал депутатов проголосовать соответствующий законопроект в ближайшие дни.

Зеленский выразил обеспокоенность тем фактом, что определенные части общества не проявляют готовности защищать государство, что является серьезным вызовом для национальной безопасности.

«Мы говорим с парламентом, чтобы они в ближайшие дни проголосовали соответствующий закон. Это очень важно. И это совсем не ответственно - то, что они делают... Россиянам удалось с этим законом поднять вопрос, что у нас люди не готовы дальше защищать государство. А Запад спрашивает нас - а если вы не хотите мобилизацию, парламент не хочет голосовать, то а для чего вам помощь? Почему мы должны помогать?», - сказал Зеленский.

По его словам, такой шаг не должен разделять общество на военных и гражданских, но должен стать общей ответственностью перед всеми гражданами страны. Он отметил, что «депутаты должны не ждать аплодисментов своему популизму», а проявить реальную ответственность перед государством и его гражданами.

Ранее Глава государства подчеркнул, что парламент в ближайшее время проголосует за законопроект о мобилизации.

Как известно, спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации на ближайшем пленарном заседании. А народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что документ планируется выносить на рассмотрение Верховной Рады 10 апреля.

Ранее мы писали, что некоторые нормы о стимулировании граждан Украины стать на военный учет в законопроекте 10449 о мобилизации останутся.

Кроме того, часть госслужащих и правоохранителей потеряют право на отсрочку от мобилизации.

Добавим, Украина планирует внедрить систему смарт-мобилизации как последующий шаг после цифровизации военного учета. Заявку на мобилизацию можно будет подать в два клика.

Вместе с тем, в законопроект о мобилизации вернули наказание для уклонистов, которые за границей.

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