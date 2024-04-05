В Украине введут смарт-мобилизацию в два клика - Минобороны

Украина планирует внедрить систему смарт-мобилизации как следующий шаг после цифровизации военного учета.

фото из открытых источников

Украина планирует внедрить систему смарт-мобилизации как последующий шаг после цифровизации военного учета. Заявку на мобилизацию можно будет подать в два клика. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью АрмияInform.

"Следующий этап – это возможность в два клика подать заявку на мобилизацию: "Я хочу стать оператором дронов", "Я хочу стать артиллеристом" и т.д.", - отметила Черногоренко.

По ее словам, ключевым является именно рекрутинговый подход, поскольку если человек будет понимать свой путь в армии и сможет контролировать его своими собственными решениями, то вопрос относительно электронных повесток и их существования потеряет свою актуальность.

"Я считаю, что человек должен иметь возможность мобилизоваться или подписать контракт именно к такому командиру, которому он или он доверяет. Это - целевой рекрутинг. Гражданская аналогия: когда после выпуска из вуза за лучших студентов борются работодатели", - сказала замминистра обороны.

Также Черногоренко отметила, что ВСУ сейчас - крупнейший работодатель в стране и он может бороться за лучших людей из гражданской жизни "и тогда мы станем еще быстрее и технологичнее".

"Кстати, армия сейчас изрядно насытилась гражданской экспертизой, гражданскими привычками, культурой гражданской. В армии служат люди из крупных компаний. Да, у меня в команде работает военнослужащий, вернувшийся из Калифорнии, где строил стартапы. Он просто сел в самолет, вернулся в Украину и мобилизовался в 47-ю бригаду", - рассказала Екатерина Черногоренко.

Напомним, что идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета теперь будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг».

Как ранее рассказывала Екатерина Черногоренко, Минобороны планирует запустить электронный кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.