Нетрезвое избиение на Крещатике: за решетку отправили двух парней

Двум молодым людям в Киеве назначили до 8 и 9 лет лишения свободы за жестокое избиение на Крещатике.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве суд вынес приговор двум молодым людям, которые были обвинены в жестоком избиении парня на Крещатике. Им назначили сроки лишения свободы на 8 и 9 лет соответственно. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По версии прокуроров, инцидент произошел 2 января 2023 года на Крещатике, когда два молодых человека, будучи навеселе, попытались приблизиться к девушке, которая прогуливалась вместе со своим знакомым. В отношении последнего они проявили агрессию, когда он защитил свою знакомую, и начали жестоко избивать его. В ходе этого нападения один из нападавших тайно похитил мобильный телефон потерпевшего, который выпал из его кармана. Следствием этого нападения 27-летний мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, которая требовала длительного лечения.

Суд назначил одному из обвиняемых 9 лет лишения свободы, а его сообщнику - 8 лет. Третьего участника, который не принимал активное участие в нападении, суд приговорил к 200 часам общественных работ за совершение избиения при поддержке статьи 126 Уголовного Кодекса Украины.

Источник видео: Киевская городская прокуратура

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