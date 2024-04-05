В Киеве будут судить лиц, похитивших конфиденциальную информацию из базы данных известной медлаборатории

Злоумышленники скопировали конфиденциальную информацию о врачах и клиентах медлаборатории и хотели получить деньги от руководства учреждения за нераспространение похищенных данных.

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В Киеве перед судом предстанут двое бывших работников известной медицинской лаборатории, которые похитили конфиденциальную информацию из базы данных учреждения. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители установили, что экс-работники медицинской лаборатории – мужчина, 1983 года рождения, и женщина, 1976 года рождения, скопировали конфиденциальную информацию относительно врачей и клиентов медлаборатории и переслали себе. В дальнейшем злоумышленники хотели получить деньги от руководства учреждения за нераспространение похищенной информации.

Во время обысков по местам проживания фигурантов полицейские обнаружили на их компьютерах похищенную информацию.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении, а обвинительный акт направлен в суд.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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