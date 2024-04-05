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Авто перевернулось, водитель выжил: полиция сообщила о двух опасных ДТП в Киеве

21:30, 5 апреля 2024
В Киеве произошли два ДТП с опрокидыванием, на водителей составили протоколы.
Авто перевернулось, водитель выжил: полиция сообщила о двух опасных ДТП в Киеве
Источник фото: Патрульная полиция Киева
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Патрульная полиция Киева сообщила о двух случаях ДТП с опрокидыванием из-за несоблюдения ПДД.

На линию экстренного вызова 112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Степана Бандеры. Патрульные, прибыв на место происшествия, обнаружили перевернутый автомобиль марки Skoda. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал. По словам водителя, он не справился с управлением, выехав на отбойник, что и привело к опрокидыванию автомобиля. Водитель остался целым и невредимым.

Полицейские составили протокол по статье 124 Кодекса Украины о правонарушениях на дорогах (Нарушение Правил Дорожного Движения), а также вынесли постановление по части 1 статьи 126 того же Кодекса (Управление транспортным средством без наличия необходимых документов).

Еще один инцидент ДТП с опрокидыванием произошел в Днепровском районе, где водитель автомобиля Ford врезался в бетонный блок, что повлекло опрокидывание его транспортного средства.

Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП (Нарушение Правил Дорожного Движения, что привело к Дорожно-Транспортному Приключению).

Источник фото: Патрульная полиция Киева

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