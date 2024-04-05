Авто перекинулося, водій вижив: поліція повідомила про дві небезпечні ДТП у Києві

У Києві сталися дві ДТП з перекиданням, на водіїв склали протоколи.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

Патрульна поліція Києва повідомила про два випадки ДТП з перекиданням через недотримуватися ПДР.

На лінію екстреного виклику 112 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Степана Бандери. Патрульні, прибувши на місце події, виявили перевернутий автомобіль марки Skoda. На щастя, в результаті цього інциденту ніхто не постраждав. За словами водія, він не впорався з керуванням, виїхавши на відбійник, що й призвело до перекидання автомобіля. Керманич залишився цілим та невразливим.

Поліцейські склали протокол за статтею 124 Кодексу України про правопорушення на дорогах (Порушення Правил Дорожнього Руху), а також винесли постанову за частиною 1 статті 126 того ж Кодексу (Керування транспортним засобом без наявності необхідних документів).

Ще один інцидент ДТП із перекиданням трапився у Дніпровському районі, де водій автомобіля Ford врізався у бетонний блок, що спричинило перекидання його транспортного засобу.

Патрульні склали протокол за статтею 124 КУпАП (Порушення Правил Дорожнього Руху, що призвело до Дорожньо-Транспортної Пригоди).

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

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