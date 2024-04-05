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Знищено мінімум 6 літаків: стали відомі деталі атаки на російський аеродром Морозовськ

11:34, 5 квітня 2024
Атаку на російський аеродром Морозовськ здійснила СБУ разом з військовими та Силами оборони.
Знищено мінімум 6 літаків: стали відомі деталі атаки на російський аеродром Морозовськ
Фото: mil.in.ua
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Як відомо, у ніч на 5 квітня безпілотники атакували аеродром Морозовськ у Ростовській області.

Атаку здійснила СБУ разом з військовими та Силами оборони.

За даним видання «РБК-Україна», яке посилається на власні джерела, під час атаки було знищено щонайменше 6 літаків ворога.

На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 — саме такі літаки росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

 

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