Знищено мінімум 6 літаків: стали відомі деталі атаки на російський аеродром Морозовськ

Атаку на російський аеродром Морозовськ здійснила СБУ разом з військовими та Силами оборони.

Фото: mil.in.ua

Як відомо, у ніч на 5 квітня безпілотники атакували аеродром Морозовськ у Ростовській області.

Атаку здійснила СБУ разом з військовими та Силами оборони.

За даним видання «РБК-Україна», яке посилається на власні джерела, під час атаки було знищено щонайменше 6 літаків ворога.

На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 — саме такі літаки росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

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