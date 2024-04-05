Уничтожено минимум 6 самолетов: стали известны детали атаки на российский аэродром Морозовск

Атаку на российский аэродром Морозовск совершила СБУ вместе с военными и Силами обороны.

Фото: mil.in.ua

Как известно, в ночь на 5 апреля беспилотники атаковали аэродром Морозовск в Ростовской области.

Атаку совершила СБУ вместе с военными и Силами обороны.

По данным издания «РБК-Украина», ссылающегося на собственные источники, во время атаки было уничтожено по меньшей мере 6 самолетов врага.

На аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34 — именно такие самолеты россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.

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