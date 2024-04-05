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Влияет ли применение налоговой социальной льготы на налогообложение зарплаты военным сбором: разъяснение

18:49, 5 апреля 2024
В налоговой подчеркнули, что налогообложению военным сбором подлежат суммы зарплаты, начисляемые работнику без вычета сумм НДФЛ, а также налоговой социальной льготы при ее наличии.
Влияет ли применение налоговой социальной льготы на налогообложение зарплаты военным сбором: разъяснение
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Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками сообщает, влияет ли применение налоговой социальной льготы на налогообложение зарплаты военным сбором.

Зазначається, що відповідно до п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

Платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ПКУ, зокрема фізичні особи – резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні, та податкові агенти (пп. 1.1 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ).

Згідно з пп. 1.1 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

При цьому нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються в порядку, встановленому розд. IV ПКУ, з урахуванням особливостей, визначених підрозд. 1 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, за ставкою 1,5 відс., визначеною пп. 1.3 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ (пп. 1.4 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ).

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування податком на доходи фізичних осіб визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

Враховуючи викладене та зважаючи на те, що положеннями п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ прямо не встановлено порядок визначення бази оподаткування для військового збору, зокрема з урахуванням особливостей, встановлених у п. 164.6 ПКУ для податку на доходи фізичних осіб, визначення податковими агентами бази оподаткування військовим збором здійснюється без застосування положень п. 164.6 ПКУ.

Таким чином, оподаткуванню військовим збором підлягають доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами без вирахування сум податку на доходи фізичних осіб, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, а також податкової соціальної пільги за її наявності.

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