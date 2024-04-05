В Дії вскоре можно будет купить билеты в театр

Новый гендиректор театра им. Ивана Франко предлагает внедрение онлайн-продажи билетов через Дию.

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Новый генеральный директор и художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Евгений Нищук заявил о начале переговоров с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым и Министерством цифровой трансформации по внедрению продажи билетов через приложение "Дія". Об этом он рассказал в программе телеканала "Киев24".

Нищук поделился, что его идея заключается во внедрении онлайн-продажи билетов через приложение "Дія", что позволит зрителям приобрести билеты без очереди. Он выразил надежду, что новая система будет введена в ближайшее время.

"Мне бы действительно очень хотелось, чтобы этот спрос и этот ажиотаж имел такие очень прозрачные, четкие программные процессы и удобства для наших любимых зрителей, для того, чтобы они не просто стояли в очереди. Ну и мы живем в 21 веке, очень важно заботиться и об удобстве для нашего любимого зрителя", - подчеркнул он.

Рабочие встречи по этому вопросу запланированы на следующую неделю, и они определят, насколько быстро можно будет воплотить эту идею. Покупка билетов через приложение "Дія" позволит избежать очередей, предотвратить мошенничество и сэкономит время зрителей.

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