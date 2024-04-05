У Дії незабаром можна буде купити квитки в театр

Новий гендиректор театру ім. Івана Франка пропонує впровадження онлайн-продажу квитків через Дію.

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Новий генеральний директор та художній керівник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Євген Нищук заявив про початок перемовин з віцепрем'єр-міністром Михайлом Федоровим та Міністерством цифрової трансформації щодо впровадження продажу квитків через застосунок «Дія». Про це він розповів у програмі телеканалу «Київ24».

Нищук поділився, що його ідея полягає у впровадженні онлайн-продажу квитків через застосунок «Дія», що дозволить глядачам придбати квитки без черги. Він висловив надію, що нова система буде запроваджена найближчим часом.

«Мені б дійсно дуже хотілося, щоб цей попит і цей ажіотаж мав такі дуже прозорі, чіткі програмні процеси й зручності для наших улюблених глядачів, для того, щоб вони не просто стояли в черзі. Ну і ми живемо у 21 столітті, дуже важливо дбати й про зручність для нашого улюбленого глядача», - підкреслив він.

Робочі зустрічі щодо цього питання заплановані на наступний тиждень, і вони визначать, наскільки швидко можна буде втілити цю ідею. Покупка квитків через застосунок «Дія» дозволить уникнути черг, запобігти шахрайству та зекономить час глядачів.

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