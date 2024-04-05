Практика судів
  1. В Україні

У Дії незабаром можна буде купити квитки в театр

14:36, 5 квітня 2024
Новий гендиректор театру ім. Івана Франка пропонує впровадження онлайн-продажу квитків через Дію.
У Дії незабаром можна буде купити квитки в театр
Джерело фото: Главком
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Новий генеральний директор та художній керівник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Євген Нищук заявив про початок перемовин з віцепрем'єр-міністром Михайлом Федоровим та Міністерством цифрової трансформації щодо впровадження продажу квитків через застосунок «Дія». Про це він розповів у програмі телеканалу «Київ24».

Нищук поділився, що його ідея полягає у впровадженні онлайн-продажу квитків через застосунок «Дія», що дозволить глядачам придбати квитки без черги. Він висловив надію, що нова система буде запроваджена найближчим часом.

«Мені б дійсно дуже хотілося, щоб цей попит і цей ажіотаж мав такі дуже прозорі, чіткі програмні процеси й зручності для наших улюблених глядачів, для того, щоб вони не просто стояли в черзі. Ну і ми живемо у 21 столітті, дуже важливо дбати й про зручність для нашого улюбленого глядача», - підкреслив він.

Робочі зустрічі щодо цього питання заплановані на наступний тиждень, і вони визначать, наскільки швидко можна буде втілити цю ідею. Покупка квитків через застосунок «Дія» дозволить уникнути черг, запобігти шахрайству та зекономить час глядачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Генштаб повідомив, що ТЦК викличе громадян, які досягли 25 років, для проходження медогляду та оформлення військово-облікових документів

У Генеральному штабі повідомили, що ТЦК почне викликати громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів.

У Міноборони пояснили, як убезпечать персональні дані військовозобов’язаних, що зберігатимуться за кордоном

«Наша особлива мрія, щоб всі військові системи могли розгортатись у «хмарі» за кордоном» - заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Велика Палата Верховного Суду відповіла, чи може значне навантаження слугувати виправданням для затягування суддею розгляду заяви про самовідвід

Суддя вказувала, що відсутні підстави для притягнення її до відповідальності, оскільки відповідальність судді може наставати виключно за порушення строків, встановлених законом, а стаття 81 КПК не містить визначеного строку розгляду питання про самовідвід.

Уряд затвердив порядок подачі заяви про знищену чи пошкоджену нерухомість через Дію: які документи потрібні

Для формування заяви про відшкодування шкоди нерухомості через Дію, заявник має підтвердити, що він не є особою, до якої застосовано санкції і не має судимості за злочини проти основ національної безпеки.

Командир взводу спробував продати прилад нічного бачення, щоб купити автомобіль у підрозділ: що вирішив суд

Суд визнав провину старшого лейтенанта, однак вирішив його суворо не карати.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді