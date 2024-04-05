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Беспилотники атаковали военный аэродром в Ростовской области: видео

10:31, 5 апреля 2024
44 беспилотника атаковали Морозовск, где расположен военный аэродром с бомбардировщиками.
Беспилотники атаковали военный аэродром в Ростовской области: видео
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В ночь на пятницу, 5 апреля, в Морозовске, что в Ростовской области, произошли мощные взрывы. Город, который имеет военный аэродром, стал ареной для непредвиденного инцидента.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, в своем Telegram-канале, Морозовск был атакован с помощью 40 беспилотников. Это нападение привело к повреждению электроподстанции. О возможных пострадавших пока нет официальных сообщений.

Российское Министерство обороны утром информировало об уничтожении 44 беспилотников над территорией Ростовской области.

Свидетели событий активно распространяют видеоролики, на которых видны яркие вспышки в Морозовске и слышны взрывы, произошедшие вблизи военных объектов. Стоит отметить, что на территории аэродрома расположены такие важные военные объекты, как бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34.

Источник видео: SHOT

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