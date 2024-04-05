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Единый госреестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований обновили: что изменилось

09:55, 5 апреля 2024
Обновленный функционал позволяет исключать информацию о конечном бенефициарном владельце.
Единый госреестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований обновили: что изменилось
Источник фото: dp.tax.gov.ua
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Государственное предприятие "Национальные информационные системы" сообщило об успешном обновлении программного обеспечения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). В результате обновления в ЕГР был реализован функционал, позволяющий исключать информацию о конечном бенефициарном владельце и/или структуру собственности юридического лица по указанию Министерства юстиции Украины.

Кроме того, были внесены определенные улучшения в функционал ЕГР, в частности:

  • улучшен функционал работы с черновиками для корректного отображения данных в зависимости от атрибута типа "признак";
  • оптимизирован функционал авторизации с использованием криптобиблиотеки;
  • устранена ошибка, которая приводила к возникновению выписок из ЕГР по определенным субъектам, связанная с типом "java.lang.NullPointerException".

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