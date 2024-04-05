Единый госреестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований обновили: что изменилось

Государственное предприятие "Национальные информационные системы" сообщило об успешном обновлении программного обеспечения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). В результате обновления в ЕГР был реализован функционал, позволяющий исключать информацию о конечном бенефициарном владельце и/или структуру собственности юридического лица по указанию Министерства юстиции Украины.
Кроме того, были внесены определенные улучшения в функционал ЕГР, в частности:
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