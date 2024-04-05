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ВАКС осудил бывшего народного депутата Александра Онищенко

09:06, 5 апреля 2024
Экс-нардеп заочно получил 15 лет лишения свободы.
ВАКС осудил бывшего народного депутата Александра Онищенко
Источник фото: Главком
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Бывшего народного депутата Александра Онищенко приговорили к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества из-за его участия в коррупционной схеме, связанной с хищением государственных средств при добыче и продаже природного газа. Решение принято Высшим антикоррупционным судом, сообщает НАБУ.

При рассмотрении дела установлено, что обвиняемый организовал коррупционную схему во время сделок с ПАО "Укргаздобыча". Эта "газовая схема" нанесла государству ущерб в размере около 3 миллиардов гривен.

Ранее апелляция ВАКС отменила оправдательный приговор судьи Денисюк по газовому делу Онищенко.

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