ВАКС осудил бывшего народного депутата Александра Онищенко

Бывшего народного депутата Александра Онищенко приговорили к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества из-за его участия в коррупционной схеме, связанной с хищением государственных средств при добыче и продаже природного газа. Решение принято Высшим антикоррупционным судом, сообщает НАБУ.
При рассмотрении дела установлено, что обвиняемый организовал коррупционную схему во время сделок с ПАО "Укргаздобыча". Эта "газовая схема" нанесла государству ущерб в размере около 3 миллиардов гривен.
Ранее апелляция ВАКС отменила оправдательный приговор судьи Денисюк по газовому делу Онищенко.
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