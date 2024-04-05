ВАКС засудив колишнього народного депутата Олександра Онищенка

Екс-нардеп заочно отримав 15 років позбавлення волі.

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Колишнього народного депутата Олександра Онищенка засудили до 15 років позбавлення волі та конфіскації майна через його участь у корупційній схемі, пов'язаній з розкраданням державних коштів при видобутку та продажу природного газу. Рішення прийнято Вищим антикорупційним судом, повідомляє НАБУ.

Під час розгляду справи встановлено, що обвинувачений організував корупційну схему під час угод з ПАТ «Укргазвидобування». Ця «газова схема» завдала державі збитків у розмірі близько 3 мільярдів гривень.

Раніше апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок судді Денисюк у газовій справі Онищенка.

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