5 квітня: яке сьогодні свято та головні події

5 квітня в Україні відзначають День створення першої Конституції України.

Джерело фото: onmedu.edu.ua

У п’ятницю, 5 квітня, в Україні відзначають кілька важливих подій. Це День укладення першої конституції України, Міжнародний день супу та Міжнародний день совісті. Також цей день присвячений Дню неонатолога, Дню чистої карми, Міжнародному дню дитячої йоги та вшануванню пам'яті мучеників Агафопода, диякона, а також преподобних Марка та Платона.

Кожного року 5 квітня в Україні відзначається День укладення першої конституції. Саме в цей день 1710 року гетьман Пилип Орлик, під час козацьких зборів біля Тягині, уклав конституційний договір нашої держави. Перша українська конституція була написана як староукраїнською, так і латинською мовами і містила 16 статей, які визначали права та обов'язки учасників Війська Запорозького.

Також цього дня в історії відбулися ряд подій:

1913 - Нільс Бор завершив першу з трьох статей, що сформували успішну атомну модель, на якій побудована стара квантова теорія;

1933 - Указ, підписаний Ф. Д. Рузвельтом, забороняв американцям володіти золотом (обмеження діяло до 1974 р.);

1951 - Перше застосування апарату штучного кровообігу під час відкритої кардіотомії в Міннеаполісі, Міннесота;

1956 - Американські хіміки Маршалл Гейтс-молодший і Гільг Чуді здійснили повний синтез морфіну;

1992 - Під час Боснійської війни розпочалася облога Сараєво - найдовша облога в сучасній історії та одна з найбільш масштабних облог міста у світовій історії загалом;

2001 - Верховна Рада ухвалила Кримінальний кодекс України;

2005 - Аскар Акаєв складає із себе повноваження президента Киргизії;

2017 - У Німеччині у складі Бундесверу засновано новий рід військ - кібервійська, 13.500 службовців.

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