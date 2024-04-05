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5 апреля: какой сегодня праздник и главные события

09:01, 5 апреля 2024
5 апреля в Украине отмечают День создания первой Конституции Украины.
5 апреля: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: onmedu.edu.ua
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В пятницу, 5 апреля, в Украине отмечают несколько важных событий. Это День заключения первой конституции Украины, Международный день супа и Международный день совести. Также этот день посвящен Дню неонатолога, Дню чистой кармы, Международному дню детской йоги и чествованию памяти мучеников Агафопода, диакона, а также преподобных Марка и Платона.

Ежегодно 5 апреля в Украине отмечается День заключения первой конституции. Именно в этот день 1710 года гетман Филипп Орлик, во время казацких сборов возле Тягини, заключил конституционный договор нашего государства. Первая украинская конституция была написана как на староукраинском, так и на латинском языках и содержала 16 статей, которые определяли права и обязанности участников Войска Запорожского.

Также в этот день в истории произошли ряд событий:

1913 - Нильс Бор завершил первую из трех статей, сформировавших успешную атомную модель, на которой построена старая квантовая теория;

1933 - Указ, подписанный Ф. Д. Рузвельтом, запрещал американцам владеть золотом (ограничение действовало до 1974 г.);

1951 - Первое применение аппарата искусственного кровообращения во время открытой кардиотомии в Миннеаполисе, Миннесота;

1956 - Американские химики Маршалл Гейтс-младший и Гильг Чуди осуществили полный синтез морфина;

1992 - Во время Боснийской войны началась осада Сараево - самая длинная осада в современной истории и одна из самых масштабных осад города в мировой истории в целом;

2001 - Верховная Рада приняла Уголовный кодекс Украины;

2005 - Аскар Акаев слагает с себя полномочия президента Киргизии;

2017 - В Германии в составе Бундесвера основан новый род войск - кибервойска, 13.500 служащих.

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