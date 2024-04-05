Харьковский метрополитен остановил движение поездов

Утром пятницы, 5 апреля, в Харькове временно прекращено движение поездов метрополитена. Об этом информирует официальный Telegram-канал Харьковского метрополитена. Причины пока остаются неизвестными.
"Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Детали и обстоятельства, повлекшие это решение, пока не уточняются представителями метрополитена.
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