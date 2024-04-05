Почему поднялся спрос на валюту и вырос доллар, – объяснил НБУ

В марте 2024 года Нацбанк контролировал ситуацию на валютном рынке Украины.

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Ситуация на валютном рынке Украины в марте 2024 года оставалась стабильной, и колебания курса гривны были умеренными, свидетельствует Макроэкономический и монетарный обзор Национального банка Украины.

Согласно обзору, в течение марта обменный курс гривны обнаружил определенные колебания, которые привели к умеренному его девальвационного укрепления до конца месяца. Это стало результатом определенного ухудшения баланса спроса и предложения на валютном рынке, особенно заметного во второй половине марта.

В частности, отмечается, что рост спроса на иностранную валюту наблюдался из-за оживления весенне-полевых работ, требовавших импорта удобрений и средств защиты растений. Также отмечалось увеличение потребности в импорте энергетических ресурсов, в частности из-за роста обстрелов энергетического сектора.

Заметным фактором влияния на ситуацию было активное потребление бюджетных средств, что стало следствием значительного поступления международной помощи во второй половине месяца, а также завершение периода уплаты годовых и квартальных налогов.

В связи с этим Национальный банк Украины осуществил интервенции на межбанковском валютном рынке, используя механизмы продажи иностранной валюты на сумму до 1,8 миллиарда долларов.

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