Чому піднявся попит на валюту та виріс долар, – пояснив НБУ

В березні 2024 року Нацбанк контролював ситуацію на валютному ринку України.

Джерело фото: 24 Канал

Ситуація на валютному ринку України у березні 2024 року залишалася стабільною, і коливання курсу гривні були помірними, свідчить Макроекономічний та монетарний огляд Національного банку України.

Згідно з оглядом, протягом березня обмінний курс гривні виявив певні коливання, що призвели до помірного його девальваційного зміцнення до кінця місяця. Це стало результатом певного погіршення балансу попиту та пропозиції на валютному ринку, особливо помітного в другій половині березня.

Зокрема, зазначається, що зростання попиту на іноземну валюту спостерігалося через пожвавлення весняно-польових робіт, що вимагали імпорту добрив та засобів захисту рослин. Також відзначалося збільшення потреби в імпорті енергетичних ресурсів, зокрема через зростання обстрілів енергетичного сектору.

Помітним фактором впливу на ситуацію було активне споживання бюджетних коштів, що стало наслідком значного надходження міжнародної допомоги в другій половині місяця, а також завершення періоду сплати річних та квартальних податків.

У зв'язку з цим Національний банк України здійснив інтервенції на міжбанківському валютному ринку, використовуючи механізми продажу іноземної валюти на суму до 1,8 мільярда доларів.

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