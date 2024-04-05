У Байдена ведуть непублічні переговори зі спікером Джонсоном для допомоги Україні на $60 млрд

Помічники Байдена непублічно домовляються з Джонсоном про винесення на голосування пакету допомоги Україні.

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Помічники американського президента Джо Байдена приватно звертаються до спікера Палати представників Майка Джонсона з проханням винести на голосування пакет допомоги для України на суму 60 мільярдів доларів, повідомляє Politico з посиланням на анонімні джерела з адміністрації Білого дому.

За інформацією видання, президентська команда протягом двотижневих канікул у Конгресі підтримувала зв'язок з офісом Джонсона з метою вплинути на ситуацію з допомогою для України. Це відбувалося шляхом утримання від агресивних нападів на спікера, щоб дати йому можливість перепочити, оскільки він очолює неспокійну фракцію Республіканської партії з дедалі меншою більшістю.

Хоча в адміністрації Байдена розчаровані повільними темпами роботи в Палаті представників, вони сподіваються, що їхні зусилля спонукатимуть Конгрес до активної роботи над пакетом допомоги протягом місяця.

Наразі невідомо, який саме вигляд матиме цей пакет, проте основна мета Білого дому залишається надати переконливі аргументи перед Майком Джонсоном щодо необхідності надання допомоги Україні.

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