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Андрій Єрмак провів онлайн-перемовини з делегацією Угорщини, яку очолив Петер Сіярто

21:50, 4 квітня 2024
В Офісі Президента підкреслили прогрес у діалозі з Угорщиною про покращення двосторонніх відносин: з 11 пунктів, які запропонувала Угорщина, вже узгодили 5.
Андрій Єрмак провів онлайн-перемовини з делегацією Угорщини, яку очолив Петер Сіярто
Фото: ОП
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Українська та угорська делегації високого рівня під час онлайн-зустрічі обговорили шляхи розв’язання основних питань двостороннього порядку денного. Українську делегацію очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, а угорську - міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Петер Сійярто. Про це йдеться на сайті ОП.

Андрій Єрмак зазначив, що з 11 пунктів, які запропонувала угорська сторона, фактично узгодили вже п’ять. 

Так, у пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань" уже цього місяця почнуть пускати вантажівки без обмеження ваги. Крім того, відкриють новий пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош", що допоможе зменшити черги на кордоні з Угорщиною.

"Нові перспективи на економічному, інфраструктурному, соціальному та інших напрямах дадуть обом нашим країнам змогу стати сильнішими й заможнішими. За кожним із цих напрямів сформовані спільні робочі групи. І вони вже виробили пакет ефективних рішень", – розповів Єрмак. 

У питаннях національних спільнот є узгоджені позиції, які напрацювали та попередньо зафіксували робочі групи.

«Для нас важливо, щоб досягнуті домовленості були не лише узгоджені, а й зафіксовані. Сьогодні буде надана позиція у вигляді конкретних кроків, які бачить українська сторона щодо кожного з блоків питань, які стосуються двосторонніх відносин у частині захисту угорської національної меншини. Ми готові максимально оперативно провести наступну зустріч», - наголосила віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина.

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