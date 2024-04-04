Андрей Ермак провел онлайн-переговоры с делегацией Венгрии, которую возглавил Петер Сийярто

В Офисе Президента подчеркнули прогресс в диалоге с Венгрией об улучшении двусторонних отношений: из 11 пунктов, предложенных Венгрией, уже согласовали 5.

Украинская и венгерская делегации высокого уровня во время онлайн-встречи обсудили пути решения основных вопросов двусторонней повестки дня. Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, а венгерскую – министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто. Об этом сообщается на сайте ОП.

Андрей Ермак отметил, что из 11 пунктов, предложенных венгерской стороной, фактически согласовали уже пять.

Так, в пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" уже в текущем месяце начнут пускать грузовики без ограничения веса. Кроме того, откроют новый пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош", что поможет уменьшить очереди на границе с Венгрией.

"Новые перспективы на экономическом, инфраструктурном, социальном и других направлениях позволят обеим нашим странам стать сильнее и состоятельнее. По каждому из этих направлений сформированы совместные рабочие группы. И они уже выработали пакет эффективных решений", – рассказал Ермак.

В вопросах национальных общин есть согласованные позиции, которые наработали и предварительно зафиксировали рабочие группы.

"Для нас важно, чтобы достигнутые договоренности были не только согласованы, но и зафиксированы. Сегодня будет предоставлена позиция в виде конкретных шагов, которые видит украинская сторона по каждому из блоков вопросов, касающихся двусторонних отношений в части защиты венгерского национального меньшинства. Мы готовы максимально оперативно провести следующую встречу", - подчеркнула вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.

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