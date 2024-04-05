Правительство утвердило порядок подачи заявления об уничтоженной или поврежденной недвижимости через Дію: какие документы нужны

Для формирования заявления о возмещении вреда недвижимости через Дію заявитель должен подтвердить, что он не является лицом, к которому применены санкции и не имеет судимости за преступления против основ национальной безопасности.

Кабмин утвердил Порядок подачи заявлений о возмещении ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, в Реестр ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины, средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг. Соответствующий порядок изложен в постановлении от 29 марта №365.

Министерству цифровой трансформации поручили обеспечить техническую возможность подачи заявлений через Дію и в течение 6 месяцев со дня внедрения правил и положений, регулирующих работу Реестра ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, по категориям заявлений, процедур получения, обработки и фиксации заявлений в соответствии с Уставом указанного Реестра, который является приложением Резолюции CM/Res(2023)3 Комитета Министров Совета Европы от 12 мая 2023 года, обеспечивать техническую возможность подачи таких заявлений.

Следовательно, Порядок определяет механизм подачи заявлений о возмещении ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, в Реестр ущерба, нанесенного агрессией, средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (Портал Дія), в частности с использованием мобильного приложения Дія.

В настоящем Порядке термин «объект недвижимого имущества» означает:

квартиру,

другое жилое помещение в здании,

частный дом (индивидуальный жилой дом),

дачный дом,

садовый дом,

обособленный жилой дом усадебного типа.

Заявителем является физическое лицо — гражданин Украины, достигшее 18-летнего возраста, подавшее средствами Портала Дія, в частности с использованием мобильного приложения Дія, заявление в Реестр убытков и являющееся собственником (совладельцем) поврежденного/уничтоженного вследствие агрессии рф против Украины объекта недвижимого имущества .

Заявление подается по каждому поврежденному/уничтоженному объекту недвижимого имущества отдельно.

Заявление относительно поврежденного/уничтоженного объекта недвижимого имущества, находящегося в общей собственности, подается каждым из совладельцев отдельно относительно принадлежащей ему доли собственности, при этом согласие других совладельцев не требуется.

Заявление подается по совокупности всех следующих условий:

объект недвижимого имущества был поврежден/уничтожен в результате международно-противоправных действий рф в Украине или против Украины после введения военного положения;

поврежденный/уничтоженный объект недвижимости размещен на территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды;

право собственности на поврежденный/уничтоженный объект недвижимого имущества зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;

в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф (Реестр поврежденного и уничтоженного имущества) содержится акт комиссионного обследования объекта, составленный в соответствии с Порядком выполнения неотложных работ, утвержденного постановлением КМУ от 19 апреля 2022 г. №473;

заявитель не является лицом, к которому применены санкции в соответствии с Законом «О санкциях»;

заявитель не является лицом, судимым за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных разделом I «Преступления против основ национальной безопасности Украины» УК.

В случае, когда право собственности на поврежденный/уничтоженный объект недвижимого имущества не зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, заявителю необходимо совершить действия по проведению государственной регистрации.

Для подачи заявки заявитель:

устанавливает мобильное приложение Портала Дія (Дію) на электронном носителе, критерии которого поддерживают его использование, или создает личный электронный кабинет пользователя на Портале Дія и проходит процедуру электронной идентификации и аутентификации, в частности с использованием интегрированной системы электронной идентификации, позволяющих однозначно установить лицо;

вносит сведения для формирования заявления средствами Портала Дія, в том числе с использованием мобильного приложения Дія.

Для формирования заявления средствами Портала Дія, в частности с использованием мобильного приложения, вносятся сведения о заявителе, в частности, что заявитель не является лицом, к которому применены санкции и он не имеет судимости за преступления против основ национальной безопасности, а также об объекте недвижимого имущества.

В частности, нужно указать:

регистрационный номер объекта недвижимого имущества в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества;

тип объекта недвижимого имущества;

регистрационный номер объекта недвижимого имущества в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;

описание или название объекта недвижимого имущества;

вид права собственности на объект недвижимого имущества (об объектах общей собственности указываются вид общей собственности, размер доли в праве общей долевой собственности, количество совладельцев объекта недвижимого имущества);

общая площадь объекта недвижимого имущества, площадь застройки, количество этажей. В случае отсутствия точной информации по общей площади объекта недвижимого имущества указывается ориентировочная площадь;

адрес (местонахождение) объекта недвижимого имущества и геопространственные координаты (при наличии);

информация о том, что недвижимое имущество является объектом культурного наследия (при необходимости);

другие технические характеристики объекта недвижимого имущества (при наличии);

количество лиц, проживающих в объекте недвижимого имущества;

информация о том, что объект недвижимого имущества является/был основным местом жительства заявителя;

тип события, повлекшего повреждение/уничтожение объекта недвижимого имущества;

дата и описание события, повлекшего повреждение/уничтожение объекта недвижимого имущества (по желанию);

сумма желаемой компенсации за поврежденное/уничтоженное имущество, рыночная стоимость поврежденного/уничтоженного объекта недвижимого имущества, а также стоимость ремонта, проведенного к повреждению/уничтожению такого имущества (по желанию);

информация по актам комиссионного обследования поврежденного и уничтоженного имущества;

информация из отчетов, содержащих заключение о техническом состоянии, составленном в соответствии с Порядком проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 12 апреля 2017 г. № 257 (при наличии);

информация по актам и отчетам оценки имущества (стандартизированной, аналитической, независимой, судебной экспертизы) и рецензии на них или отчеты об оценке убытков (при наличии);

согласие на обработку персональных данных, предоставляемое Реестром убытков.

К заявлению прилагаются:

акты комиссионного обследования поврежденного и уничтоженного имущества;

отчеты, содержащие заключение о техническом состоянии, составленное соответственно

с Порядком проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12 апреля 2017 г. № 257 (при наличии);

акты и отчеты оценки имущества (стандартизированной, аналитической, независимой, судебной экспертизы) и рецензии на них или отчеты об оценке убытков (при наличии).

По желанию заявитель может добавить к заявлению дополнительные материалы, подтверждающие, в частности, факт и сумму нанесенного ущерба.

Сведения, необходимые для формирования заявления, подтверждаются путем электронного информационного взаимодействия с информационно-коммуникационными системами и электронными реестрами органов государственной.

После подачи заявления заявитель автоматически получает сообщение средствами Портала Дія о подаче заявления в Реестр убытков.

После подписания заявления сведения, содержащиеся в нем, не могут быть изменены.

Сформированное и подписанное заявление с наложенной квалифицированной электронной печатью технического администратора Портала Дія вместе с дополнительными материалами путем электронного информационного взаимодействия передается в Реестр убытков.

После подачи заявления в Реестр ущерба заявитель может предоставить дополнительные материалы относительно поврежденного/уничтоженного объекта недвижимого имущества.

Заявитель имеет право отозвать заявление.

Электронное информационное взаимодействие, предусмотренное настоящим Порядком, осуществляется с использованием средств системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов Трембита.

Автор: Наталья Мамченко

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