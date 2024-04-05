Командир взвода попытался продать прибор ночного видения, чтобы купить автомобиль в подразделение: что решил суд

Суд признал вину старшего лейтенанта, однако решил его строго не наказывать.

На фото бинокуляр Archer NVGA-15

Красногвардейский районный суд города Днепропетровска рассмотрел дело по обвинению старшего лейтенанта одной из бригад ВСУ в совершении правонарушения, предусмотренного ч 4. ст. 410 (кража, присвоение военнослужащим оружия, боевых припасов, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке) Уголовного кодекса.

Как отмечается в материалах уголовного дела, 28 января 2022 года командир первого патрульного взвода второго патрульного батальона, старший лейтенант Павел К. выбыл в служебную командировку в оперативно-тактическую группировку для участия в Операции Объединенных сил.

Вторжение войск РФ в Украину офицер встретил в Донецкой области.

8 марта 2022 года Павел К. получил от командира своей ротной группы бинокуляр ночного видения Archer NVGA-15 2021 года выпуска. Стоимость прибора – почти 378 877 гривен.

Уже 9 марта, примерно в 14:00, как отмечено в материалах дела, старший лейтенант присвоил бинокуляр себе и распорядился им по своему усмотрению.

Соответствующее расследование, однако, было начато только 25 августа 2022 года.

В судебном заседании Павел К. свою вину в совершении уголовного преступления признал полностью.

Вместе с тем старший лейтенант сообщил, что 9 марта 2022 года во время нахождения в городе Волноваха Донецкой области его подразделение оказалось в окружении. В итоге, офицер отдал приказ об отходе с позиций.

Во время отступления один из бойцов сообщил офицеру, что на дороге он потерял указанный бинокуляр.

После этого Павел К. решил вернуться на дорогу и найти бинокуляр. Бинокуляр офицер все же нашел, однако решил оставить его себе, после чего вместе с другими военнослужащими вернулся в воинскую часть.

Позже Павел К. уехал домой в Кривой Рог, где выставил бинокуляр на продажу на торговой площадке OLX. Однако при непосредственной попытке продажи бинокуляра за $9 тыс. офицер был задержан.

Свои действия старший лейтенант объяснил тем, что хотел продать бинокуляр для того, чтобы приобрести для своей роты автомобиль для выполнения боевых задач, поскольку была острая проблема в автотранспорте.

Также офицер просил суд учесть, что у него есть государственные награды, а на содержание у него находятся двое малолетних детей. Заработная плата по месту его постоянной службы составляет всего 29 тыс. гривен в месяц.

Изучив позиции сторон, суд отметил, что Павел К. совершил особо тяжкое преступление (санкция ч. 4 ст. 410 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет).

Суд указал, что Павел К., достоверно зная свои обязанности, предусмотренные законодательством, регламентирующим порядок исполнения воинского долга и прохождения военной службы, и имея возможность надлежащим образом их выполнять, сознательно допустил их нарушения и совершил военное преступление против установленного порядка прохождения военной службы.

Вместе с тем, суд отметил, что офицер искренне раскаялся в совершении правонарушения, согласился возместить причиненный ущерб, имеет на иждивении двух малолетних детей, а также имеет государственные награды.

В результате, суд решил назначить обвиняемому основное наказание в виде лишения свободы ниже самого низкого предела, а именно сроком на 2 года (суд применил ч. 1 ст. 69 УК, то есть, признал наличие нескольких обстоятельств, смягчающих наказание).

Кроме того, вместо наказания в виде лишения свободы, на основании ст. 58 (служебные ограничения для военнослужащих) УК, суд решил назначить Павлу К. наказание в виде служебного ограничения для военнослужащих сроком на 2 года с вычетом в доход государства 20% из суммы денежного довольствия офицера.

Автор: Вячеслав Хрипун

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