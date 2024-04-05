Кабмин урегулировал должностные оклады руководителей офиса Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Максимальный размер должностных окладов должен быть не более четырех размеров среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности за квартал в среднем по экономике по имеющимся статистическим данным.

Должностные оклады руководителя и других руководящих работников офиса Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также специалистов, непосредственно участвующих в осуществлении полномочий НКЦБФР, устанавливаются по распоряжению НКЦБФР, максимальный размер которых не превышает 4 размера среднемесячного экономической деятельности за квартал в среднем по экономике по имеющимся статистическим данным. Пересмотр размера должностного оклада осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором опубликованы статистические данные.

Соответствующие изменения 29 марта внес Кабмин своим постановлением №348 в постановление «Об условиях оплаты труда работников государственных органов, на которые не распространяется действие Закона Украины «О государственной службе».

НКЦБФР поручено обеспечить исполнение этого постановления исключительно в пределах фонда заработной платы, утвержденного в бюджете.

Постановление вступает в силу одновременно с Законом от 22 февраля 2024 г. № 3585-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков» и некоторых других законодательных актов Украины об усовершенствовании государственного регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынках».

Отметим, что данный закон вступит в силу 27 апреля 2024 года.

Следует заметить, что в соответствии с опубликованным Минфином дашбордом руководители в НКЦБФР получают среднюю зарплату 92,8 тысяч грн. Работники патронатной службы – 45,5 тысячи грн.

При этом в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, средняя зарплата – 68,9 тысяч грн.

Автор: Наталья Мамченко

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