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Кабмін врегулював посадові оклади керівників офісу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

11:00, 5 квітня 2024
Максимальний розмір посадових окладів має бути не більше чотирьох розмірів середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці за наявними статистичними даними.
Кабмін врегулював посадові оклади керівників офісу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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Посадові оклади керівника та інших керівних працівників офісу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), а також спеціалістів, які безпосередньо беруть участь у здійсненні повноважень НКЦПФР, встановлюються за розпорядженням НКЦПФР, максимальний розмір яких не перевищує 4 розмірів середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці за наявними статистичними даними. Перегляд розміру посадового окладу здійснюється з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано статистичні дані.

Відповідні зміни 29 березня вніс Кабмін своєю постановою №348 до постанови «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу».

НКЦПФР доручено забезпечити виконання цієї постанови виключно в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі.

Постанова набирає чинності одночасно із Законом від 22 лютого 2024 р. № 3585-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках».

Відмітимо, що даний закон набере чинності 27 квітня 2024 року.

Слід зауважити, що відповідно до дашборду, який опублікував Мінфін, керівники у НКЦПФР отримують середню зарплату 92,8 тисяч грн. Працівники патронатної служби – 45,5 тисяч грн.

При цьому у Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг середня зарплата – 68,9 тисяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмін врегулював посадові оклади керівників офісу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Максимальний розмір посадових окладів має бути не більше чотирьох розмірів середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці за наявними статистичними даними.

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