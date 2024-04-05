Кабмін опублікував зміни до правил перетину кордону для виїзду за кордон студентів

Уряд опублікував постанову від 2 квітня 2024 р. №366 про зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України для студентів до 22 років, що мають намір виїхати за кордон. Як випливає з постанови, такі студенти повинні мати військово-облікові документи з відповідними відмітками ТЦК.
Так, Правила доповнили пунктом 2-19 такого змісту:
У разі введення на території України воєнного стану пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років, які за денною формою здобуття освіти здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності та які згідно з Порядком реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579, є учасниками програм освітньої академічної мобільності і прямують на навчання в іноземні заклади освіти, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України, наявності підтвердних документів.
Підтвердними документами для здобувачів освіти закладів вищої освіти України державної або комунальної форми власності, які є учасниками програм освітньої академічної мобільності, є:
Здобувачі освіти закладу вищої освіти України державної або комунальної форми власності, які є учасниками програм освітньої академічної мобільності, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку навчального семестру.
Автор: Наталя Мамченко
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