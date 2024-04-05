Кабмин опубликовал изменения в правила пересечения границы для выезда за границу студентов

Постановление об изменениях правил пересечения границы определяет перечень документов, необходимых студентам для выезда за границу.

Правительство опубликовало постановление от 2 апреля 2024 г. №366 об изменениях в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины для студентов до 22 лет, которые намерены выехать за границу. Как следует из постановления, такие студенты должны иметь военно-учетные документы с соответствующими отметками ТЦК.

Так, Правила дополнили пунктом 2-19 следующего содержания:

В случае введения на территории Украины военного положения пропуск через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, которые по дневной форме получения образования получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) в учреждениях высшего образования Украины или коммунальной формы собственности и которые согласно Порядку реализации права на академическую мобильность, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 12 августа 2015 г. № 579, являются участниками программ образовательной академической мобильности и направляются на обучение в иностранные учебные заведения, осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнение правил пересечения государственной границы Украины, наличия подтверждающих документов.

Подтверждающими документами для соискателей образования высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности, которые являются участниками программ образовательной академической мобильности, являются:

справка от учреждения высшего образования Украины о направлении участника программы образовательной академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием основания сотрудничества, срока учебного семестра за границей, отсутствия по результатам двух последних семестров (полугодий) негативных оценок и фактов пересложения зачетов и экзаменов и подтверждения уровня владения соискателем образования на языке преподавания в иностранном учебном заведении;

копия договора академической мобильности, заверенная учебным заведением Украины в установленном порядке;

е-билет студента (учащегося), проверенный средствами Портала Дия с помощью электронных устройств путем считывания или ввода уникального электронного идентификатора;

военно-учетные документы с соответствующими отметками районного (объединенного районного), городского (районного в городах, объединенного городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Соискатели образования высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности, являющиеся участниками программ образовательной академической мобильности, могут непрерывно находиться за границей не более срока учебного семестра.

Автор: Наталья Мамченко

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