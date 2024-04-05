Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин обнародовал размер денежной выплаты ко Дню Независимости Украины в 2024 году

08:55, 5 апреля 2024
Опубликовано постановление Кабмина об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины в 2024 году.
Кабмин обнародовал размер денежной выплаты ко Дню Независимости Украины в 2024 году
Источник фото: Кабмин
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство обнародовало постановление от 2 апреля 2024 г. №369 об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренному Законами «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», в 2024 году

Установлено, что разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа 2024 г. в следующих размерах:

  • лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

- I группы – 3 100 гривен;

- II группы – 2 900 гривен;

- III группы – 2 700 гривен;

  • участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей , - 1 000 гривен;
  • лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 3 100 гривен;
  • членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 статьи 10 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, женам (мужчинам) умерших лиц из инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, — 650 гривен;
  • участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 гривен.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда высказался о размере разовой денежной выплаты лицам с инвалидностью в результате войны ко Дню Независимости Украины в 2023 году.

Автор: Наталья Мамченко

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин обнародовал размер денежной выплаты ко Дню Независимости Украины в 2024 году

Опубликовано постановление Кабмина об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины в 2024 году.

Командир взвода попытался продать прибор ночного видения, чтобы купить автомобиль в подразделение: что решил суд

Суд признал вину старшего лейтенанта, однако решил его строго не наказывать.

Кабмин разрешил госслужащим завещать свое пособие на случай гибели родственникам

Государственные служащие и работники критической инфраструктуры теперь смогут составить документ наподобие завещания относительно того, кому отдать их денежную помощь в случае гибели.

Верховная Рада решит проблему с мораторием на продажу имущества государственных предприятий

Как указывают депутаты, если государственное предприятие должно другому субъекту средства, даже в случае получения судебного решения о взыскании долга государственный исполнитель ограничен в мерах по его исполнению, поскольку действует мораторий.

В закон об обработке за рубежом информации, содержащей государственную тайну, предлагают внести изменения

Закон об идентификации граждан с помощью Реестра военнообязанных буквально отменил запрет на обработку информации, составляющую государственную тайну, с помощью облачных ресурсов, размещенных за рубежом – что предлагают депутаты.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді