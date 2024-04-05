Кабмин обнародовал размер денежной выплаты ко Дню Независимости Украины в 2024 году

Опубликовано постановление Кабмина об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины в 2024 году.

Источник фото: Кабмин

Правительство обнародовало постановление от 2 апреля 2024 г. №369 об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренному Законами «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», в 2024 году

Установлено, что разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа 2024 г. в следующих размерах:

лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

- I группы – 3 100 гривен;

- II группы – 2 900 гривен;

- III группы – 2 700 гривен;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей , - 1 000 гривен;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 3 100 гривен;

членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 статьи 10 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, женам (мужчинам) умерших лиц из инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, — 650 гривен;

участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 гривен.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда высказался о размере разовой денежной выплаты лицам с инвалидностью в результате войны ко Дню Независимости Украины в 2023 году.

Автор: Наталья Мамченко

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