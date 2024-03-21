В ВС высказались о размере денежной выплаты лицам с инвалидностью в результате войны ко Дню Независимости

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда высказался о размере разовой денежной выплаты лицам с инвалидностью в результате войны ко Дню Независимости Украины в 2023 году.

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В Пятом апелляционном административном суде обнародовали позицию Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда относительно размера разовой денежной выплаты лицам с инвалидностью в результате войны ко Дню Независимости Украины в 2023 году.

КАС ВС у постанові №440/14216/23 від 05.03.2024 року вказав, що ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань» від 20.03.2023 №2983-IX, ч. 5 ст. 13 Закону №3551-XII викладено у новій редакції наступного змісту: «Щороку до Дня Незалежності України особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених КМУ в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України».

Зокрема, постановою КМУ затверджено «Порядок здійснення у 2023 році разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та ЗУ «Про жертви нацистських переслідувань» (Порядок №754). Порівняння редакцій ч. 5 ст. 13 Закону №3551-XII та Порядку №754 демонструє очевидну різницю в розмірах щорічної разової грошової допомоги, при цьому не на користь допомоги, запровадженої Законом №2983-IX та Порядком №754, яка за розміром значно менша тієї допомоги, яку отримували особи з інвалідністю внаслідок війни до внесення змін до Закону.

Маючи за мету підняття патріотичного духу Закон №2983-IX скасував раніше визначені на законодавчому рівні розміри допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, а уряд встановив їх розмір на рівні значно нижчому того, що раніше передбачав Закон, що очевидно не сприятиме досягненню мети прийняття цього Закону. Зміна розміру допомоги у зазначений спосіб звужує досягнутий високий рівень соціального захисту осіб з інвалідністю внаслідок війни, відтак не може вважатись рівноцінною, як це передбачає ст. 2 Закону №3551-XII, що, своєю чергою, суперечить також ст.ст. 17, 22 Конституції України.

Отже, КАС ВС дійшов висновку, що п. 2 ч. 1 Закону №2983-IX, яким ч. 5 ст. 13 Закону №3551-XII викладено у новій редакції, не підлягають застосуванню під час вирішення цієї справи як такий, що суперечить Конституції України. Натомість, застосовуючи положення ст. 22 Конституції України як норми прямої дії в сукупності з рішеннями КСУ, з урахуванням положень ст. 2 Закону №3551-XII, суд дійшов висновку, що спірну допомогу слід продовжувати виплачувати в розмірі, який було передбачено до прийняття Закону №2983-IX.

Це рішення суду є зразковим для типових справ, предметом спору у яких є оскарження дій пенсійних органів щодо виплати особам з інвалідністю внаслідок війни передбаченої ч. 5 ст. 13 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щорічної разової грошової допомоги за 2023 рік у розмірі меншому ніж для: інвалідів I групи - 10 мінімальних пенсій за віком; II групи - 8 мінімальних пенсій за віком; III групи - 7 мінімальних пенсій за віком.

Дане рішення може бути оскаржено до ВП ВС та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

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