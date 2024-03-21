Нардеп Княжицкий инициирует законопроект по регулированию в Украине Telegram как СМИ

Народный депутат Николай Княжицкий предлагает ограничить Telegram в Украине.

Источник фото: ms.detector.media

Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий заявил, что в четверг, 21 марта, будет инициировать законопроект по регулированию в Украине деятельности платформ подобных Telegram, как средств массовой информации.

«Проблема Telegram – это не совсем проблема медиа. Проблема его в том, что это российская сеть, которая, тем не менее, активно продвигается украинскими властями как основной источник информации для украинцев. И получается совсем странная ситуация: с одной стороны Генштаб ВСУ прямо говорит, что нужно прекратить использовать российские сети типа Telegram, а СБУ, МВД, СНБО и другие органы делают совместное заявление об использовании Telegram российскими спецслужбами. Но с другой – эти же органы используют этот самый Telegram как официальный источник информации для украинцев», – сообщил Княжицкий в Facebook.

По словам депутата, в течение двух лет войны Telegram стал основной платформой, с которой украинцы получают новости. Княжицкий добавил, что у этой соцсети есть российские корни, сотрудничает с кремлевскими властями и получила похвалу за свое «конструктивное сотрудничество» от российского диктатора путина.

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