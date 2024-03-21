Нардеп Княжицький ініціює законопроект щодо регулювання в Україні Telegram як ЗМІ

Народний депутат Микола Княжицький пропонує обмежити Telegram в Україні.

Джерело фото: ms.detector.media

Народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький заявив, що у четвер, 21 березня, ініціюватиме законопроєкт щодо регулювання в Україні діяльності платформ подібних до Telegram, як засобів масової інформації.

«Проблема Telegram – це не зовсім проблема медіа. Проблема його в тому, що це російська мережа, яка, тим не менш, активно просувається українською владою як основне джерело інформації для українців. І виходить зовсім дивна ситуація: з одного боку Генштаб ЗСУ прямо каже що треба припинити використовувати російські мережі типу Telegram, а СБУ, МВС, РНБО та інші органи роблять спільну заяву про використання Telegram російськими спецслужбами. Але з іншого – ці самі органи використовують цей самий Telegram як офіційне джерело інформації для українців», – повідомив Княжицький у Facebook.

За словами депутата, протягом двох років війни Telegram став основною платформою, з якої українці отримують новини. Княжицький додав, що ця соцмережа має російське коріння, співпрацює з кремлівською владою і отримала похвалу за свою «конструктивну співпрацю» від російського диктатора путіна.

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