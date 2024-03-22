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  1. В Україні

Податкові операції онлайн: як повернути помилкові платежі

12:34, 22 березня 2024
В «Електронному кабінеті» платники податків можуть лишати заяви про повернення надмірно сплачених податків та пені.
Податкові операції онлайн: як повернути помилкові платежі
Джерело фото: zt.tax.gov.ua
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Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби (ДПС) нагадує про можливості використання електронного сервісу "Електронний кабінет" для здійснення різних податкових операцій. Звертаючись до цього сервісу, користувачі можуть створювати різні звіти та документи, включаючи заяви про повернення надмірно сплачених податків та пені.

Для доступу до "Електронного кабінету" необхідно пройти процедуру електронної ідентифікації через інтегровану систему id.gov.ua, використовуючи кваліфікований електронний підпис або мобільний застосунок "Дія". Однією з функцій "Електронного кабінету" є можливість створення заяв про повернення помилково сплачених податків та пені, які подаються до контролюючих органів.

Під час створення таких заяв користувачі самостійно встановлюють параметри, обирають необхідні форми заяв та заповнюють їх за допомогою спеціальних інтерактивних полів. Після заповнення заява перевіряється системою на наявність обов'язково заповнених полів, і у разі успішної перевірки заява зберігається у "Електронному кабінеті" та автоматично надсилається до відповідного органу ДПС для подальшого опрацювання.

Платникам надається можливість приєднувати додатки до заяв через спеціальну форму, яка дозволяє долучати копії платіжних інструкцій та інші документи. Після підписання заяви за допомогою кваліфікованого електронного підпису система автоматично надсилає її до ДПС для подальшого опрацювання.

Загалом, "Електронний кабінет" надає зручний та ефективний спосіб для здійснення податкових операцій та подачі звітності для платників податків.

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